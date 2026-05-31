В Бийске произошел пожар на площади около 500 кв. м
В одном из зданий Бийска произошел пожар на площади около 500 кв. м, возгорание уже ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
«Открытое горение ликвидировано. Предварительная причина пожара — уточняется», — говорится в сообщении.
В результате пожара никто не пострадал.
В ликвидации возгорания участвовали 34 человека и 13 единиц техники.
