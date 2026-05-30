На парковке в Москве дотла сгорел автомобиль
На парковке на Чермянском проезде в Москве сгорела машина. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
На опубликованном видео автомобиль полностью объяло пламя. От него шел черный дым.
Пожар начался прямо посередине парковки. Рядом с машиной припаркованы другие авто.
На другом видео автомобиль выгорел дотла. Прохожие стояли рядом и смотрели на пламя. На видео также слышны сирены приближающихся машин городских служб.
