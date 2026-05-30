Дмитрий Волков поздравил красногорских пограничников

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков поздравил красногорских пограничников с праздником, собравшись в обновленном Городском парке у скульптуры пограничника со служебной собакой. Он отметил, что эта восстановленная историческая скульптура стала символом новой доброй традиции.

В своем обращении Дмитрий Владимирович подчеркнул, что во все времена пограничники являются неприступной стеной и надежным щитом для всей страны. Верность присяге, выдержка, способность слышать тишину и держать границу на замке — те качества, где стальной характер и сила духа обретают свои истинные имена: Долг, Честь и Отечество. В наше время именно «зеленые фуражки» сражаются за прочность рубежей там, где поднимает голову враг. Помня заветы великих предков, которые поддерживаются партийным проектом «Единой России» «Историческая память», они становятся достойными продолжателями их славы — несгибаемыми, мужественными и преданными родной земле.

«Низкий поклон ветеранам-пограничникам и особая благодарность тем, кто сейчас в строю. Желаю вам крепкого здоровья, легкой службы, и пусть на границе будет мир, а в тылу — тепло и спокойствие, ради которых вы каждый день стоите на страже. С праздником вас, защитники рубежей», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

