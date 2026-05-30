Подросток нашел коробку с живыми изуродованными крысами в Пушкине

В Пушкине подросток выгуливал собаку в Отдельном парке (также называют Нижний парк — ред.) и наткнулся на страшную находку. Под одним из деревьев стояла коробка, внутри которой были живые, но сильно изуродованные крысы. У некоторых животных был карандаш в анальном отверстии, а у других — выколоты глаза и ампутированы конечности, сообщает «Mash на Мойке» .

В коробке находились пять крыс. Все животные были живы на момент обнаружений, а когда приехали волонтеры, одно из них скончалось. За жизни четверых грызунов борются ветеринары.

Неизвестные сильно изуродовали грызунов. Всем пятерым особям в анальное отверстие вставляли карандаш. Как минимум одну из них оставили в таком состоянии. У других крыс были обожжены огнем мордочки, выколоты глаза и отрублены конечности.

Активисты стараются спасти жизнь крысам и в дальнейшем планируют обратиться с заявлением в полицию с целью, чтобы живодеров нашли и наказали по всей строгости закона.

