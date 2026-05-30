Фанаты «Сейлор Мун» из РФ остались без манги из-за блокировки Ормузского пролива

Российские поклонники манги и аниме, особенно фанаты культовой серии «Сейлор Мун», остались без долгожданных новых томов. Корабль с тиражом от издательства XL Media, следовавший из Китая в Россию, застрял у берегов Ирана из-за ограничений в Ормузском проливе, сообщает Mash .

Сухогруз попал в многокилометровую пробку на подходах к проливу, и теперь сроки доставки сорваны, а дистрибьюторы лишь разводят руками.

Ормузский пролив практически парализован с конца февраля 2026 года, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пускает суда только по специальному коридору и грозит ответом всем, кто плывет не по правилам. В итоге тысячи контейнеров с разными товарами, включая книги и мангу, застряли в ожидании прохода.

Ситуацию также усугубляет затянувшееся согласование перевода с японскими авторами. Правообладатели ужесточили контроль за локальными изданиями, и теперь каждый том приходится согласовывать дольше обычного.

В издательстве XL Media признали, что комбинация заблокированного пролива и сложных лицензий фактически похоронила первоначальные планы по выпуску серии в России.

