Москвич, ехавший с несовершеннолетней на коленках, заключен под стражу

Мужчину, у которого в московском метро на коленках сидела несовершеннолетняя девочка, заключен под стражу. Ходатайство следователей Следкома удовлетворили, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Не позднее 27 мая мужчина в вагоне поезда, ехавшего от станции метро «Боровицкая», предположительно, совершил развратные действия против 13-летней девочки. Преступление снял на видео один из пассажиров. Затем он выложил это в интернет и передал информацию силовикам.

Мужчину задержали силовики. Ему предъявили обвинение по уголовному делу по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса России («Развратные действия»).

Известно, что задержанному 29 лет. Он — уроженец Тверской области.

