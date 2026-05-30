Леус: июнь в Центральной России будет теплее нормы на 1–2 градуса

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале представил прогноз погоды на первый летний месяц. Согласно его данным, на большей части Европейской России июнь ожидается теплее обычного.

В эпицентре «перегрева» окажутся Средняя Волга и Черноземье — там температура воздуха будет на 2–3 градуса выше климатической нормы. Исключение составят южные широты Русской равнины: здесь погода будет в рамках климата или немного прохладнее.

За Уралом синоптик прогнозирует другую картину. Зона холодной аномалии охватит северную часть Сибири — там будет прохладнее обычного. А вот на юге региона средняя температура, наоборот, превысит многолетние значения на 1–2 градуса. Примерно такой же погодный сценарий реализуется и на Дальнем Востоке.

В Центральной России с первых дней июня воздух продолжит хорошо прогреваться. Уже к середине первой декады столбики термометров будут подниматься выше климатической нормы. Однако в середине месяца аномально теплую погоду сменит кратковременное похолодание, и на непродолжительное время температурный режим станет прохладнее обычного. Но затем в атмосфере вновь возобладают типично летние процессы.

В результате средняя температура июня в Центральной России окажется на 1–2 градуса выше многолетних значений. Жителям других регионов также стоит готовиться к контрастной погоде: от аномального тепла на юге Сибири до прохлады на ее севере. Леус рекомендовал следить за ежедневными обновлениями прогноза, так как летняя погода может быть переменчивой.

