Во Франции во время беспорядков после победы ПСЖ задержали 326 человек

Во Франции в ходе беспорядков, которые начались после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов, задержали более 320 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMC Sport.

Отмечается, что во Франции были задержаны 326 человек, из них 235 — в Париже.

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» и стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в центре французского Парижа собственники торговых точек экстренно укрепляют защитные конструкции витрин в преддверии возможных массовых беспорядков после завершения финальной игры Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом».

