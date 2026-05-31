сегодня в 06:25

МИД: отказ Прибалтики от диалога по жалобе России приведет к суду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Латвии, Эстонии и Литвы от переговоров по жалобе России — прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН, сообщает РИА Новости .

Дипломат ранее указала на «отказ от переговоров, неконструктивную реакцию прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны».

Поводом для обращения в Международный суд ООН является то, что страны Прибалтики отказываются прекратить вести политику ущемления прав русских.

Ранее эстонские власти отказали во въезде в страну прибывшему из России гражданину Израиля. Причиной для отказал стал русский самовар в багаже 25-летнего мужчины.

