В парке имени Величко высадили «Сад памяти»

30 мая центральной площадкой международной эколого-патриотической акции «Сад памяти» в Химках стал парк имени Величко у танка Т-34 в микрорайоне Сходня, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Здесь глава города Инна Федотова вместе с депутатом Государственной думы Денисом Кравченко, депутатом Московской областной думы Владиславом Мирзоновым, лидером Движения общественной поддержки Николаем Томашовым, председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским и активными жителями высадили туи в память о героях Великой Отечественной войны.

Ярким моментом дня стала встреча с семьей участника СВО: военнослужащий приехал на акцию вместе с супругой и сыном. Инна Федотова пообщалась с бойцом и передала ему письма и теплые пожелания от школьников.

«Каждый саженец — это знак благодарности потомков тем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны», — отметила глава округа Инна Федотова.

Акция прошла во всех микрорайонах города. Все желающие смогли высадить деревья и кустарники в знак благодарности героям Отечества.

«Высаживая эти кусты, мы сохраняем память о тех, кто подарил нам мир, и создаем новую традицию для будущих поколений. Спасибо всем, кто присоединился! Пусть эти саженцы радуют глаз и напоминают о великом подвиге нашего народа», — рассказал депутат Госдумы РФ Денис Кравченко.

С 2020 года акция «Сад памяти» объединяет миллионы людей в России и за ее пределами. Только в этом году в Химках высадили уже более 22 тысяч саженцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.