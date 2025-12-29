На данный момент у России нет планов атаковать страны Балтии или Североатлантический альянс в целом. Такое заявление сделал генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на ERR.

Розин отметил, что после ответных мер, предпринятых Западом и НАТО в связи с рядом инцидентов, в частности, повреждением подводных кабелей и нарушениями воздушного пространства, Москва скорректировала свою политику. По словам Розина, теперь Россия «старается избегать действий, способных спровоцировать обострение ситуации».

Он, в частности, подчеркнул, что траектории полетов беспилотников и авиации были изменены с целью сведения к минимуму вероятности возникновения каких-либо происшествий. По его мнению, российские воздушные суда в настоящее время неукоснительно соблюдают установленные маршруты, особенно в районе Балтийского моря.

17 ноября еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс выступил с предложением разместить украинских военнослужащих во всех государствах Евросоюза, имеющих общую границу с Россией, после завершения текущего вооруженного конфликта. Кубилюс мотивировал свое предложение тем, что Киев располагает «армией, закаленной в боях», и ее присутствие укрепит безопасность восточноевропейских стран. Он добавил, что украинские подразделения могли бы быть дислоцированы в Прибалтике, в том числе в Литве, рядом с немецкой бригадой и ротационными подразделениями США.

2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз осуществляет подготовку к войне с Россией. Он сослался на стратегические документы ЕС, согласно которым полная боеготовность должна быть обеспечена к 2029 году.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал отсутствие у России намерений вступать в военный конфликт с Европой и выражал готовность зафиксировать данное обязательство официально.

