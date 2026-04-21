Обыски в «Эксмо» связаны с распространением ЛГБТ*-романов

Силовики нагрянули во вторник с обысками в холдинг «Эксмо» из-за распространения ЛГБТ*-романов, сообщает РЕН ТВ .

Издательство продавало произведения «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Прокашевой** (псевдоним — Елена Малисова**) и Екатерины Дудко** (псевдоним — Катерина Сильванова**). Также у силовиков возникли вопросы к другим ЛГБТ*-произведениям, которые распространяло «Эксмо».

Обыски и другие следственные действия проводятся в рамках возбужденного еще в 2025 году уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Также, по данным следствия, в 2018 году издательства Popcorn Books и Individuum, входящие в структуру издательской группы «ЭКСМО», получили инвестиционную поддержку ирландского книжного сервиса и начали продвигать ЛГБТ*-литературу среди несовершеннолетних.

В 2025 году следователи задержали в столице троих сотрудников издевательства Individuum, которые издавали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ*.

Также в мае прошлого года правоохранители в рамках расследования уголовного дела изъяли у издательства «Эксмо» материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books. В январе этого года в Popcorn Books сообщили, что компания закрывается спустя 7 лет работы.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

** Признаны иноагентами на территории РФ.

