Издательство Popcorn Books закрывается спустя 7 лет работы

В Telegram-канале Popcorn Books сообщили, что компания закрывается спустя 7 лет работы. Издательство поблагодарило всех, кто поддерживал их много лет.

«Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, в памяти или в сердце, все было не зря. С любовью и разбитым сердцем, команда Popcorn Books», — говорится в сообщении.

Popcorn Books основали в 2018 году. Это подразделение издательства Individuum, которое затем вошло в издательство «Эксмо». При этом в Сети указано, что юридическое лицо ООО «Попкорн Букс» ликвидировали в апреле 2024 года.

Специализировались Popcorn Books на книгах для молодежи. Выпускаемая художественная литература затрагивала сложные и неудобные темы — сексизм, расизм, психические расстройства, отношение к телу и так далее. Книги имеют ограничение 18+.

В мае прошлого года сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела изъяли у издательства «Эксмо» материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books. В ряде СМИ появилась информация, что в здании проходят обыски в рамках расследования уголовного дела об ЛГБТ*-пропаганде.

*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

