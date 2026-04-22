Россиянам напомнили, что Земля находится в опасности

Ежегодно в России и других странах мира отмечают Международный день Матери-Земли. Он посвящен оказавшейся в экологической опасности планете.

Проведение праздника — доказательство того, что во всем мире признают состояние Земли и ее экосистем важным для человеческой жизни. Дата напоминает, что закрывать экономические, экологические и социальные потребности важно. Однако не в ущерб гармонии с природой и состоянию планеты Земля.

Праздник проводится для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам планеты и окружающей среды. Перед нами стоят важные задачи для сбережения планеты, поскольку она страдает.

Каждый год на Земле исчезают 10 млн гектаров лесов. Кроме того, уже тысячи различных видов животных и растений оказались под угрозой исчезновения.

Из-за пластика закисливается океан. Также на состояние планеты плохо влияет ухудшение климата, недопустимые загрязняющие окружающий мир действия, пожары, вырубка лесов, браконьерство и иные факторы.

