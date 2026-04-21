Презервативы Durex подорожают на 30% из-за конфликта на Ближнем Востоке

Малазийская корпорация Karex Bhd. (производитель презервативов Durex, One и Carex) намерена повысить цены на 20–30% из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство Reuters .

Как отметил гендиректор компании Го Миа Киат, ближневосточный конфликт привел к росту стоимости синтетического каучука, нитрила, силиконового масла, алюминиевой фольги и упаковочных материалов. Также выросли расходы на логистику и энергию.

Из-за повышенного спроса, увеличившихся затрат и задержек с поставками запасы презервативов значительно снизились, а уже выпущенная продукция долгое время остается на судах, застрявших в Ормузском проливе.

«Ситуация, безусловно, очень нестабильная, цены высокие <…> У нас нет другого выбора, кроме как прямо сейчас переложить расходы на клиентов», — признался глава компании.

Karex выпускает более 5 млрд презервативов в год и сотрудничает с такими известными брендами, как Durex и Trojan. Корпорация также участвует в международных программах под эгидой ООН и поставляет продукцию государственным медучреждениям, включая Национальную службу здравоохранения Великобритании.

