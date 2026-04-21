«Даже если меня не будет»: Лерчек презентовала косметический бренд Eyya Skin

«Даже если меня не будет, хочется, чтобы этот бренд жил. Чтобы он нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести, но с которым я в какой-то момент сама потеряла связь. Думать о себе прежде всего, о своем здоровье, о своей красоте», — заявила Лерчек на опубликованном в соцсетях видео.

Также на видео 33-летняя блогерша поделилась личными переживаниями и показала себя после вынужденной смены имиджа.

В публикации отмечается, что на протяжении двух лет Валерия, несмотря на все трудности, занималась разработкой продуктов с технологами. На сегодняшний день в бренде представлено 2 больших продукта — уходовый бокс для лица с экзосомами, и блески-бальзамы для губ с экзосомами и пептидами.

Ранее суд приговорил экс-супруга Лерчек Артема Чекалина к 7 годам колонии. Их совместные трое детей будут жить с онкобольной матерью. Также у Валерии есть сын от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, который родился в феврале.

