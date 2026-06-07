сегодня в 03:51

В Якутии нашли тело утонувшего в реке трехлетнего ребенка

В Якутии нашли тело пропавшего ребенка. Его обнаружили в реке в Мирнинском районе, сообщает Служба спасения Республики Саха (Якутия).

Трехлетний ребенок без вести пропал в населенном пункте Арылах, когда на время остался без присмотра взрослых. Следы вели к реке Ботуобуйа.

Тело нашли местные жители 6 июня в 23:20. Оно было в 4 километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега.

На данный момент водолазы, которые выезжали на поиски, вернулись на место постоянной дислокации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.