Чернышенко заявил, что россияне смогут выступать с флагом в 12 видах спорта

Российские спортсмены допущены к соревнованиям с национальным флагом, гимном и символикой в 12 олимпийских видах спорта. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ, сообщает РИА Новости .

В их числе дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, а также тхэквондо и фехтование.

Чернышенко добавил, что РФ замечает готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попросил не нападать на его 13-летнего сына Александра на фоне смены спортивного гражданства на азербайджанское. Он призвал относиться к нему, как к обычному ребенку.

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