Евгений Плющенко призвал относиться к его сыну «как к Васе Пупкину»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попросил не нападать на его 13-летнего сына Александра после смены спортивного гражданства на азербайджанское и относиться к нему как к ребенку, сообщает ТАСС .

По словам фигуриста, Александр продолжит тренироваться в России. Плющенко призвал игнорировать хейт и отнестись к его сыну «как к Васе Пупкину».

«Стараюсь на хейт не обращать внимания. Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину», — заявил Плющенко.

Решение о переходе вызвало широкую дискуссию в спортивном сообществе. Из-за этого отец и сын закрыли аккаунты в соцсетях.

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