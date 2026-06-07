Яна Рудковская упала в обморок на премии «МУЗ-ТВ 2026»

На церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо из-за духоты в зале. Она потеряла сознание, сообщает URA.RU .

Рядом оказался певец Дима Билан, который успел ее поддержать. Он предотвратил возможное падение и травмы.

«Душно очень было. Но Дима Билан словил меня», — поделилась Рудковская в разговоре с журналистами.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попросил не нападать на его 13-летнего сына после смены спортивного гражданства на азербайджанское и относиться к нему как к обычному ребенку.

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