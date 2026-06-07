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Сын Ирины Усольцевой заявил, что его не оповестили о новых поисках

Даниил Баталов, сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой, заявил, что его не уведомляли о начале новых масштабных поисков семьи, сообщает РИА Новости .

При этом он отметил, что очень ждет возможности принять участие в поисковых мероприятиях.

«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — заявил Баталов.

4 июня следователи возобновили поиски Усольцевых, которые продлятся до 9 июня. В операции участвуют только опытные специалисты, на месте установлен блокпост для ограничения доступа посторонних.

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