Дети осужденного Артема Чекалина будут жить с онкобольной Лерчек

13 апреля в Москве состоялся суд, на котором блогера Артема Чекалина приговорили к реальному лишению свободы. Адвокат Валерии Константин Третьяков заявил, что дети его доверителя будут жить с матерью — онкобольной блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек), об этом сообщает Telegram-канал «112» .

«Это преступление он не совершал. Позиция сторона защиты изначально, как и позиция Артема строилась, на том, что он не виновен в том преступлении, в котором его обвиняли. Артем признал вину в части уклонения уплаты налогов, но эту вину он сразу же осознал, и исправил эту ошибку путем выплаты всех задолженностей», — рассказал Третьяков.

Защитник Чекалина Сергей Гуров пожелал Лерчек скорейшего выздоровления. Он также выразил надежду, что в будущем не придется решать вопрос об отсрочке наказания для отцов-одиночек. Судя по всему, речь шла о сценарии, если блогерша не сможет побороть онкологическое заболевание и скончается.

Ранее Артем Чекалин попрощался с тремя детьми перед тем, как заслушать решение суда по уголовному делу. Он предупредил двух сыновей и дочь, что может не вернуться домой. В итоге суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

За сутки до вынесения приговора Лерчек направила судье письмо, в котором просила проявить милосердие к ее экс-супругу.

