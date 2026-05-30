На Мальдивах медуза «португальский кораблик» «обожгла» ребенка из России

Одна из наиболее опасных медуз в мире, «португальский кораблик», атаковала 10-летнего мальчика из РФ на Мальдивах. Он отдыхал вместе с мамой, сообщает SHOT .

Инцидент произошел во время купания. Когда мать увидела, что ребенка ужалили, то вывела его из воды.

Затем натерла место ожога цитрусом — он помогает остановить распространение токсинов.

Тем не менее, у ребенка остался сильный ожог на спине. Ему обрабатывают рану с помощью мазей.

