На Мальдивах медуза «португальский кораблик» «обожгла» ребенка из России
Фото - © Biusch. Собственная работа/Wikipedia.org
Одна из наиболее опасных медуз в мире, «португальский кораблик», атаковала 10-летнего мальчика из РФ на Мальдивах. Он отдыхал вместе с мамой, сообщает SHOT.
Инцидент произошел во время купания. Когда мать увидела, что ребенка ужалили, то вывела его из воды.
Затем натерла место ожога цитрусом — он помогает остановить распространение токсинов.
Тем не менее, у ребенка остался сильный ожог на спине. Ему обрабатывают рану с помощью мазей.
