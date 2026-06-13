Биолог: маски и очки помогут пережить сезон тополиного пуха

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко рассказала, что одноразовая медицинская маска и солнечные очки помогут легче перенести сезон тополиного пуха, сообщает РИА Новости .

По ее словам, этот период носить на улице медицинскую маску и солнцезащитные очки.

После возвращения домой с улицы необходимо умыться, а также промыть глаза и нос.

Эксперт посоветовала проветривать квартиру лучше после дождя или в безветренную погоду.

Традиционно считается, что тополиный пух — сильный аллерген, и именно он больше всего портит жизнь аллергикам в теплые июньские дни. На самом деле сам пух не может вызвать аллергию, так как это не пыльца, а результат опыления, то есть семена. Деревья щедро разбрасывают эти мелкие плоды по всей округе, чтобы засеять все доступные земельные угодья.

Аллергические проявления в сезон тополиного пуха обусловлены тем, что на пушинки прекрасно цепляется пыльца луговых и злаковых трав, которые цветут в конце весны и начале лета. Вездесущий пух приносит с собой пыльцу на улицы, в метро, в подъезды и квартиры жилых домов, в учреждения и магазины.

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