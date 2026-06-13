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В Москве на выходных ожидаются дождь с грозами

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве на выходных ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха прогреется до +29 градусов, сообщает РИА Новости .

В субботу днем будет жаркая погода, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Минимальная температура в ночное время суток составит +14…+19 градусов, дневная — +27…+29 градусов.

В воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Минимальная температура ночью будет на уровне +14…+19 градусов, а днем — +22…+27 градусов.

Ведущий метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус сообщает в своем Telegram-канале о череде температурных рекордов в Московском регионе. 10 июня показатели в столице сравнялись с максимумом для этого дня.

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