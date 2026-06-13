На Советской площади Сергиева Посада прошло экстремальное мотошоу

Профессиональные райдеры под руководством одного из самых титулованных спортсменов России Алексея Колесникова показали зрителям сложнейшие трюки: сальто назад, «цунами», синхронные прыжки.

Сам Колесников исполнил один из самых редких и зрелищных номеров в экстремальном спорте — сальто на багги. Все шоу проходило под музыку в исполнении известного битбоксера, восьмикратного чемпиона России и чемпиона Европы Вахтанга.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова, посетившая выступление, отметила разницу между профессиональным спортом и опасными уличными экспериментами.

«В профессиональном исполнении этот вид спорта красив и безопасен. Но на обычных дорогах трюки на питбайках опасны, поэтому необходимо строить инфраструктуру для тех, кто им всерьез увлекается. Молодежь поддерживаем в их увлечениях. Особую благодарность хочу выразить Министерству культуры и туризма Московской области за поддержку в организации этого масштабного праздника и, конечно, команде FMX13», — сказала Оксана Ероханова.

В День России в Сергиевом Посаде прошла масштабная праздничная программа, которая включала фестивали, шоу, мастер-классы и выступления творческих коллективов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

Автор текста и медиа: Татьяна Сташенко