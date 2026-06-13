МВД: «синдром пионера» помогает аферистам вовлекать детей в преступления

Начальник пресс-службы московского главка МВД РФ Владимир Васенин рассказал, что подростки, которых злоумышленникам удается вовлекать в преступления, патриотичны, они также готовы помогать стране и правоохранителям, сообщает ТАСС .

«Мы в ходе работы стали пользоваться таким понятием, как „синдром пионера“. <…> Когда мы видим ребенка, совершающего преступления, начинаем с ним работать, понимаем, что это подросток (вырос) в нормальной, полноценной семье, сформирован достаточно патриотически, воспитан», — пояснил Васенин.

Как уточнил глава пресс-службы, когда такому подростку звонит мошенник и убеждает, что он должен выполнить спецзадание от полиции, тогда у школьника срабатывает рефлекс. Ребенок готов помогать России, так как его нормально воспитали. У подростка в этом случает не включается критическое мышление, он не думает, что ему звонит аферист.

По его словам, в данной ситуации важно внимание родителей, близких или любых авторитетных людей: воспитателя, учителя, тренера.

Васенин добавил, что в 2026 году московская полиция поставила задачу предупредить максимальное число детей о подобной истории. Ведь в случае. если подросток совершил что-то тяжкое, то он получает большой срок в тюрьме и фактически потерян для общества, так как не успел пройти этап воспитания, закончить школу.

«Это очень опасная история, надо, чтобы каждый это понимал», — подчеркнул собеседник.

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