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177 беспилотников ВСУ ликвидировали за ночь над Россией

Прошедшей ночью над регионами и морями РФ перехватили 177 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

БПЛА сбили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Беспилотники уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

Ранее один человек погиб и трое пострадали из-за атаки БПЛА на Краснодарский край.

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