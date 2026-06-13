Человек погиб и трое пострадали из-за атаки дронов на Краснодарский край

Он добавил, что из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на морском терминале. В результате ЧП один человек погиб. Предварительно, еще трое пострадали, им оказывают помощь.

По словам губернатора, возникшее возгорание тушат 96 человек, задействовано свыше 30 единиц техники, в том числе от МЧС РФ. На месте инцидента продолжают работать оперативные и специальные службы.

Ранее движение транспорта по Крымскому мосту приостановили.

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