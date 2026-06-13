Движение по Крымскому мосту временно закрыли
Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Всех, кто сейчас там находится, попросили проявлять спокойствие. Людей призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ в Севастополе.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.