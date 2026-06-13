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Забрали бутсы и экипировку: футбольную сборную Англии обокрали в США на ЧМ-2026

Футболисты сборной Англии стали жертвами грабителей на чемпионате мира в США. У них украли бутсы, официальные мячи турнира и тренировочную экипировку, сообщает «Спортс» .

Как пишет Daily Mail, вещи спортсменов украли во время перевозки из Флориды на базу команды в Канзас-Сити. Там футболисты Великобритании будут базироваться предстоящие три недели.

Англичане 13 июня планировали выйти на первую тренировку в Канзасе, но теперь персонал команды пытается понять, что похитили. Среди груза остался только один мяч.

В полицейском управлении Канзас-Сити отметили, что ведется расследование дела о краже.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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