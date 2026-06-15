Звезда «Интернов» и «Кухни» Татьяна Плетнева умерла в 48 лет

Актриса Татьяна Плетнева умерла на 49-м году жизни. Режиссер Марат Никитин сообщил о ее смерти, передает aif.ru .

«Танечка, как так? Ушла из жизни актриса Татьяна Плетнева. Сердце разрывается от боли, а разум отказывается верить», — написал он.

По данным СМИ, у актрисы диагностировали рак. Она лечилась, но состояние ухудшалось. Близкие говорили, что Плетнева умерла в больнице после резкого ухудшения за несколько месяцев.

Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. В юности она занималась в театральной студии при ТЮЗе «Бригантина», затем получила экономическое образование и работала на госслужбе. В 2010 году она окончила актерское отделение БИЭПП в мастерской Леонида Мозгового.

Плетнева снялась более чем в 200 фильмах и сериалах, включая «Куку», «Метро», «Шифр», «След», «Склифосовский», «Кухню», «Интерны», «Папины дочки» и «Реальные пацаны». Она также сыграла в десятках клипов, в том числе в «Зацепила» Артура Пирожкова. За роль в короткометражке «Практическая магия» актриса получила приз фестиваля «Новый горизонт».

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