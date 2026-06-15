«Прошел апокалипсис»: град накрыл Прокопьевск 15 июня

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Жители Прокопьевска сообщили о градинах размером почти с куриное яйцо

В Прокопьевске 15 июня прошли сильный дождь и град. Очевидцы сняли непогоду на видео и рассказали о крупных градинах, сообщает vse42.ru

Днем 15 июня горожанин рассказал о сильном граде в Прокопьевске. Видео снято примерно в 12:30. На кадрах видно, как на город падают градины среднего размера.

«Град в Прокопьевске. И дождь льет как из ведра», — сказал местный житель.

Пользователи соцсетей сообщили, что в некоторых районах непогода была особенно сильной. По словам очевидцев, отдельные градины были почти с куриное яйцо.

«В Зенково у нас прошел апокалипсис. Боялась, что окна пластиковые разобьет град. Такой силы еще не видела», — добавила местная жительница.

Кемеровские синоптики накануне предупреждали о высокой вероятности ливней и града в регионе.

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