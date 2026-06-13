Овчинский: идет подготовка площадки под ЖК по реновации в Люблине

В столичном районе Люблино Юго-Восточного административного округа стартовала подготовка территории под возведение жилого дома в рамках программы реновации. Суммарная площадь объекта превысит 76 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство развернуто по адресу: Ставропольская улица, з/у 9А.

«В жилом комплексе, который построят по индивидуальному проекту, будет 11 секций переменной этажности, подземный паркинг, благоустроенная дворовая территория с площадками для игр, спорта и отдыха. Жилая площадь здания составит свыше 46 тыс. кв. м — это 747 квартир, 11 из которых адаптируют для маломобильных жителей. В квартирах будет выполнена улучшенная отделка, установлены сантехника, осветительные приборы, электроплита и другие необходимые бытовые элементы. В подъездах также запланирован современный ремонт, лифты, домофоны, противопожарные сигнализации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что на данный момент на площадке окончен снос зданий старого фонда и началась установка шпунтового ограждения для разработки котлована будущей новостройки.

Дом построят по монолитной технологии, применяя передовые инженерно-технические разработки и качественные материалы. Конфигурация жилого комплекса будет близка к квадратной: между первой и одиннадцатой секциями предусмотрен проезд, а между четвертой и пятой — арочный сквозной проход. Подобная форма создаст во внутреннем пространстве уютную, камерную атмосферу двора. Для фасадов используют облицовочный кирпич сдержанных коричневых тонов — терракотового, золотистого и оттенка кофе с молоком.

Новый дом появится в локации с уже сложившейся инфраструктурой. В десяти минутах пешком располагаются Люблинский парк, несколько скверов, школы, поликлиники, торговые точки, кафе и спорткомплексы. Остановка автобуса находится прямо у здания, а путь до станции Люблино второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) займет около 15 минут пешком.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал, что за 3 года Москва выделила почти 270 га земли под возведение новых домов по программе реновации.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он отмечал, что программа реновации позволяет формировать гармоничную безбарьерную среду.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».