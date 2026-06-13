Гроза и до +30 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в субботу температура поднимется до плюс 28 — плюс 30 градусов, прогремит гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.