Гроза и до +30 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

Общество

В Подмосковье и столице в субботу температура поднимется до плюс 28 — плюс 30 градусов, прогремит гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь.

Юго-восточный, южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

Также в столице объявили «оранжевый» уровень опасности погоды, а в Московской области действует «желтый» уровень.

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