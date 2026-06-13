Гроза и до +30 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу температура поднимется до плюс 28 — плюс 30 градусов, прогремит гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь.
Юго-восточный, южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.
Также в столице объявили «оранжевый» уровень опасности погоды, а в Московской области действует «желтый» уровень.
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