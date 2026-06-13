Скончался латвийский актер из «Семнадцати мгновений весны» Паул Буткевич

О его смерти рассказала председатель правления Союза кинематографистов Латвии Марта Бите.

Причины кончины артиста еще не раскрыли. Но стало известно, что в последние годы Буткевич страдал от последствий нескольких инфарктов и инсультов, также он передвигался на инвалидном кресле.

Буткевич родился в 1940 году. Он учился в Рижском политехническом институте и работал на заводе VEF. В это же время актер трудился в Рижском театре пантомимы Роберта Лигерса, затем в студии театра «Дайлес». Еще Буткевич обучался на юридическом и историко-философском факультетах Латвийского университета и на отделении хорового дирижирования Латвийской госконсерватории.

В кино Буткевич стал сниматься в 1963 году. Его карьера началась с роли в фильме «Неспетая песня». В его списке свыше 100 киноработ, в том числе «Клятва Гиппократа», «Долгая дорога в дюнах», «Фронт в тылу врага», «Мираж», «Гардемарины, вперед!».

Больше всего он стал известен зрителям по роли связного в сериале «Семнадцать мгновений весны». В 1990 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР.

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