В Красногорске стартовал фестиваль народного искусства

В Красногорске — настоящий праздник народного искусства. Сюда съехались больше 80 творческих коллективов из десяти регионов: Марий Эл, Карелии, Санкт-Петербурга, Тулы и других.

Более ста солистов и 36 мастеров народных промыслов. Все это — Всероссийский фестиваль-конкурс «Хранители наследия России», который проходит уже в 18-й раз. Этот фестиваль — праздник народного искусства, который придумала заслуженная артистка России Любовь Жук.

Как рассказал директор фестиваля Дмитрий Волков, конкурс посвящен Году единства народов России. Лауреаты получают звания и путевку в жизнь — многие участники, которые приезжали сюда детьми, теперь сами приводят своих учеников. Такая преемственность.

Одна из тех, кто поет на фестивале не первый год, — Елена Ляхович из хора «Надежда». В коллектив ее привела подруга. Уже три года Елена и поет, и танцует. Говорит, что энергетика фестиваля заряжает, а их задача, пенсионеров, — дарить людям радость.

Сегодня вечером коллективы выступят в Зеленом театре Городского парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

Медиа, текст — Артем Мишуков