В Приморье разбился 15-летний мотоциклист

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В Приморье 15-летний мотоциклист разбился насмерть под колесами иномарки, сообщает РЕН ТВ .

Авария произошла в селе Рощино.

Подросток на Suzuki Bandit врезался в Nissan Bluebird под управлением 52-летнего водителя. Молодой мотоциклист от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Сети появилось видео с последствиями жесткой аварии, которая случилась на 41-м километре Новорязанского шоссе в Раменском муниципальном округе Раменское.

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