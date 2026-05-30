Москвичка потеряла плод в ЭКО-клинике из-за просроченного медикамента

Жительница Москвы обвинила медицинский персонал клиники репродуктивного здоровья в гибели плода. Это, по ее мнению, произошло вследствие халатности докторов и использования медикаментов с истекшим сроком годности, сообщает Baza .

31-летняя Елена вместе с супругом обратились в медицинский центр для проведения процедуры искусственного оплодотворения. Пара заплатила за услуги около 370 тыс. рублей.

Первый этап начался еще в осенний период, когда пациентке прописали гормональный препарат «Пролютекс». Однако на девятый день курса женщину госпитализировали с сильным болевым синдромом, после чего врачи констатировали замершую беременность.

Позже Елена обнаружила, что выданное ей в медицинском центре лекарство на момент использования уже три недели как было просрочено. Руководство учреждения попыталось минимизировать конфликт, заявив, что подобный срок не является критичным.

Затем женщине предложили компенсационную скидку в размере 10 тыс. рублей на последующие процедуры. Семейная пара ответила согласием на повторный шаг, поскольку в этой организации продолжали находиться на хранении их биологические материалы.

В декабре специалисты провели криоперенос размороженного эмбриона в полость матки. Данная манипуляция также завершилась неудачей из-за наличия генетических аномалий плода. Как утверждается, лечащий врач проигнорировал необходимость предварительного генетического скрининга, способного своевременно выявить данные патологии до начала процедуры.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.