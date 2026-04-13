Блогер Артем Чекалин не избежал наказания и сел в колонию

Блогера Чекалина посадили в колонию на 7 лет за перевод средств за границу

Блогера Артема Чекалина посадили в колонию на семь лет за перевод денег на счета нерезидентов с применением подложных документов, осужденный взят под стражу в зале суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Еще Чекалина обязали заплатить штраф в размере 194,5 млн рублей. Мужчина виновен по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере). Однако приговор в законную силу пока не вступил.

Суд постановил, что Чекалин вместе с экс-женой Валерией и их партнером Романом Вишняком вывели более 251,6 млн рублей на счета фирмы в Объединенных Арабских Эмиратах. Они использовали поддельные документы.

Средства были заработаны на продаже марафонов по фитнесу Валерии Чекалиной. Артем признал вину частично. Он отметил, что не показывал в банке документы.

До этого Вишняка отправили в колонию на два с половиной года, также его оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Аналогичное Артему Чекалину дело расследуется против его бывшей жены Валерии, но в рамках отдельного производства. В настоящий момент женщина борется с раком, поэтому разбирательство поставлено на паузу.

Дело планируют начать рассматривать, когда блогер выздоровеет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.