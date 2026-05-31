сегодня в 12:18

Российские космонавты сделали селфи на фоне Земли в космосе

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев запечатлели панораму Земли во время выхода за пределы Международной космической станции. Это произошло 27 мая, но фото пресс-служба Роскосмоса опубликовала в Telegram-канале 31-го.

Специалисты провели плановые работы в безопорном пространстве. Выполнение поставленных задач в открытом космосе потребовало от экипажа длительного времени и предельной концентрации.

В процессе работы у космонавтов появилась возможность немного передохнуть. Во время короткой паузы космонавты успели сделать серию уникальных кадров, позируя на фоне земного шара и элементов самой орбитальной станции.

На первом опубликованном фото космонавты висят у корпуса МКС. На остальных специалисты сделали селфи на фоне Земли.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.