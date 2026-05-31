«Газель» насмерть сбила мотоциклиста на северо-востоке столицы

ДТП произошло в ночь на воскресенье на улице Летчика Бабушкина в Москве, водитель «Газели» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В результате ДТП погиб байкер 2008 года рождения. Он скончался на месте аварии.

Прокуратура СВАО Москвы контролирует установление всех обстоятельств трагедии, а еще ход доследственной проверки и принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее массовое ДТП случилось на 93-м км трассы А-107 ММК в Богородском округе. Один человек погиб, еще восемь пострадали.

