Евросоюз хочет заморозить потолок цен на нефть из РФ
Фото - © Mikhail Erguine / Фотобанк Лори
Европейский союз сейчас изучает вопрос о временном замораживании потолка цен на российскую нефть, сообщает РИА Новости.
Как пишет Bloomberg, данная тема поднята на фоне того, что война на Ближнем Востоке идет четвертый месяц.
Европейские государства планируют сохранить предельную стоимость энергоресурсов на текущем уровне — 44,10 доллара за баррель.
Следующий пересмотр ценового потолка намечается провести в июле. Возможно, он будет увеличен как минимум до 65 долларов, что выше предыдущего порога в 60 долларов, который был коллективно установлен G7.
Кроме того, в ЕС планируется обсудить приостановку автоматического повышения цен до конца 2026 года с учетом ближневосточного конфликта или ограничение возможного роста отметкой 60 долларов за баррель.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.