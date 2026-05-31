Евросоюз хочет заморозить потолок цен на нефть из РФ

Европейский союз сейчас изучает вопрос о временном замораживании потолка цен на российскую нефть, сообщает РИА Новости .

Как пишет Bloomberg, данная тема поднята на фоне того, что война на Ближнем Востоке идет четвертый месяц.

Европейские государства планируют сохранить предельную стоимость энергоресурсов на текущем уровне — 44,10 доллара за баррель.

Следующий пересмотр ценового потолка намечается провести в июле. Возможно, он будет увеличен как минимум до 65 долларов, что выше предыдущего порога в 60 долларов, который был коллективно установлен G7.

Кроме того, в ЕС планируется обсудить приостановку автоматического повышения цен до конца 2026 года с учетом ближневосточного конфликта или ограничение возможного роста отметкой 60 долларов за баррель.

