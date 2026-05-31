Гимнастка из РФ Ильтерякова завоевала золото на чемпионате Европы в Болгарии

Российская спортсменка София Ильтерякова завоевала золотую медаль в финале чемпионата Европы по художественной гимнастике. Она продемонстрировала лучший результат в сольной программе с обручем, сообщает ТАСС .

За свое выступление на турнире, который сейчас принимает Болгария, гимнастка получила от судейской бригады 29,900 балла. Ближайшей конкурентной россиянки стала Алина Горносько из Белоруссии. Девушка отстала на одну десятую балла (29,800).

Замкнула тройку сильнейших итальянка София Раффаэли. Ее результат составил 29,500 балла.

Триумф Ильтеряковой принес российской национальной сборной золото во второй раз с начала соревнований. Ранее аналогичного успеха добилась Яна Заикина, выступавшая в юниорской категории и выигравшая финальный этап в программе с лентой. Также в копилке российской сборной к данному моменту находятся две серебряные и одна бронзовая медали.

Чемпионат Европы проходит в городе Варна с 27 по 31 мая. Он прервал пятилетнюю паузу в выступлениях российских гимнасток на крупных международных аренах и стал первыми масштабными стартами, где они вновь официально представляют свою страну под национальным флагом.

