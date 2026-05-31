сегодня в 14:00

Прокуратура начала проверку после избиения 14-летней девочки в Москве

Столичные прокуроры взяли на контроль ход процессуальной проверки по факту избиения несовершеннолетней девочки в Москве, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Предварительно, со слов 14-летней девочки, 26 мая в ЖК в Новой Москве две женщины причинили ей телесные повреждения. Подростка доставили в больницу. Пациентка уже выписана из стационара.

Мама пострадавшей девочки обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Щербинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств данного инцидента, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее СМИ писали, что врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и наложили пять швов на рану.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.