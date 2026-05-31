Захарова: Прибалтике не избежать суда ООН по делу о дискриминации русских

Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией из-за дискриминации русских в этих странах, сообщает пресс-служба министерства.

По ее словам, в Прибалтике отмечены грубые нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

«Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны — прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН. Не исключаем, что это может произойти до конца текущего года», — добавила Захарова.

Она уточнила, что претензии против всех указанных стран похожи — системная дискриминация русских, вытеснение русского языка из общественной жизни, героизация нацизма. Но каждому государству в отдельности вменяется конкретный перечень нарушений.

Как считает Захарова, из-за серьезности предъявленных РФ обвинений и проработанности материалов едва ли властям прибалтийских стран удастся избежать судебного рассмотрения дел. При этом, учитывая практику Международного суда ООН, процесс может проходить в течение нескольких лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.