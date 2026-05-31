6 автобусов и 2 «Газели» уничтожены новой атакой ВСУ на Запорожскую АЭС

Украинцы продолжают наносить удары по объектам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в воскресенье были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель», сообщатся на официальном Telegram-канале станции .

Пострадавших среди персонала в результате атаки нет.

Также ВСУ напали на станцию 30 мая. Целью атаки тогда стал машинный зал энергоблока № 6. В 31 мая снова ударили по транспортному цеху станции.

За последние месяцы транспортный цех ЗАЭС стал одним из самых часто атакуемых со стороны противника. ВСУ бьют по цеху и транспорту, который находится около здания. Еще несколько раз были атаки на автобусы, перевозящие сотрудников предприятия по городу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.