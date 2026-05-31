Молодой руфер сорвался с многоэтажки в Санкт-Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга молодой руфер сорвался с седьмого этажа элитного ЖК, сообщает «Mash на Мойке» .

Как рассказали очевидцы, экстремал упал с многоэтажки, на которую регулярно пробираются любители эффектных видов и фотографий.

По словам охранника дома, проникнуть на крышу ЖК в тот вечер хотели двое парней. Но после того, как один из них сорвался, второй вызвал скорую помощь.

Местные пожаловались, что на крышу дома постоянно пытаются попасть руферы, несмотря на принятые там меры безопасности.

Ранее студентка сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосессии в Усолье-Сибирском. Она погибла.

