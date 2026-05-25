Студентка сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосессии в Усолье-Сибирском

В Усольском районе Иркутской области следователи выясняют обстоятельства гибели 24-летней девушки. Трагедия произошла днем 24 мая в районе местности «Белые скалы» в селе Халмушино во время фотосессии, сообщает СУ СК России по Иркутской области на официальной странице в «ВКонтакте» .

Предварительно известно, что студентка во время фотосъемки встала на высокий скальный выступ. Когда она начала спускаться, произошел обвал грунта. Девушка сорвалась со скалы высотой около 100 метров. Ее доставили в больницу, но по пути в машине скорой помощи она скончалась от полученных травм.

Медики сделали все возможное, но не смогли спасти пострадавшую. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следственный отдел по городу Усолье-Сибирское организовал доследственную проверку. Статья, по которой квалифицируется происшествие, — часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи опрашивают свидетелей инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

