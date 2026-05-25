Медведь выломал дверь и проник в отель на румынском горном курорте

Медведь проник в отель на горном курорте Пояна-Брашов в Румынии

Медведь проник в здание отеля на территории горного курорта Пояна-Брашов в Румынии. При этом сотрудники полиции отказались выехать на вызов, сообщает ТАСС со ссылкой на местный портал Brașov Știri.

На опубликованных кадрах видно, как косолапый зубами открывает дверь и поднимается по лестнице гостиницы.

«Коллега позвонил по номеру 112, а ему сказали, что присутствие медведя в отеле не является чрезвычайной ситуацией и чтобы мы больше не звонили», — рассказал сотрудник отеля.

Местные власти жалуются на неконтролируемое размножение медведей в регионе.

